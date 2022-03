Formação da equipe do transporte escolar de Mesquita - Divulgação

Publicado 16/03/2022 20:53

Em Mesquita, profissionais do Transporte Escolar municipal receberam treinamento de primeiros socorros e participaram de uma palestra sobre a educação no trânsito.



“Muitos alunos, infelizmente, não têm fácil acesso à escola, tanto pela distância quanto limitações físicas. E, por isso, é tão importante a atuação desses profissionais na nossa cidade”, informou a pasta.



No fim do programa, todos receberam seu certificado e se tornaram ainda mais capacitados a exercer suas funções. Veja mais do treinamento.

