Mesquita ganha reforço na segurança; mais duas câmeras inteligentes foram instaladasDivulgação/ PMM

Publicado 18/03/2022 21:01

Mesquita ganhou reforço na segurança. Mais duas câmeras inteligentes foram instaladas por agentes na Avenida São Paulo e na Estrada Feliciano Sodré. Os equipamentos fazem parte do projeto do Centro de Controle Operacional (CCO) de Mesquita, que está em fase de construção.



De acordo com a pasta, as câmeras são carregadas a partir da energia gerada por painéis solares, que fornecem a autonomia necessária para que o aparelho de vigilância funcione por 24 horas por dia, sem interrupção.



Conectadas à internet, as câmeras enviam imagens em tempo real para as secretarias responsáveis, ajudando na solução de possíveis problemas.

Os equipamentos foram instalados na Avenida São Paulo e na Estrada Feliciano Sodré Divulgação/ PMM



Com inteligência e tecnologia, a pasta destaca que segue avançando para uma cidade cada vez mais segura e tranquila para seus cidadãos.