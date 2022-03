O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, em apresentação da plataforma - Divulgação

O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, em apresentação da plataforma Divulgação

Publicado 19/03/2022 13:42

O município de Mesquita ganhou um novo sistema de gerenciamento de dados: Gove. A plataforma funcionará como um suporte a coleta de dados que já é feita na cidade, apresentando diagnósticos e transparência.



O novo serviço da Gove fornecerá um sistema de gerenciamento de dados para a prefeitura. Assim, será possível ter o diagnóstico de processos com potencial de melhorias e priorizar boas práticas a serem implementadas, segundo a organização.



O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda destaca a priorização dos bons resultados: “Quem conhece o nosso governo, sabe que sempre priorizamos os resultados. São os números que mostram onde devemos aplicar, em que momento estamos falhando e onde podemos ser melhores. Então, essa será uma tecnologia de grande importância para o nosso mandato”.



Em 2020, o município foi apontado como o mais transparente do estado, segundo levantamento realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

O Gove funcionará como um suporte a coleta de dados que já é feita na cidade Divulgação

A plataforma



Por meio de uma plataforma versátil de gerenciamento de dados, os processos serão agilizados com a integração das bases de dados dos departamentos públicos. Com isso, será permitido controlar as receitas e despesas do município.



De acordo com as primeiras informações, a equipe que ficará responsável pela utilização da plataforma será treinada para dar início à implementação efetiva do software, ainda em março.