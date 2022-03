A Praça Estação da Cidadania, mais conhecida por Praça PEC, em Mesquita - Divulgação

Publicado 18/03/2022 23:46

A Praça Estação da Cidadania, mais conhecida por Praça PEC, em Mesquita, se tornou um importante polo de promoção cultural, esportiva e de cidadania para a população mesquitense.



Localizado no bairro Santo Elias, o espaço também é a casa do CRAS Santo Elias, que presta suporte aos cidadãos socialmente vulneráveis do bairro e regiões adjacentes.



Reforma na Vila Emil



O novo espaço na Avenida Dona Flaviana, na Vila Emil Divulgação

O que antes era um local abandonado e com descarte irregular de lixo, agora, vem ganhando outra forma, oferecendo à população mais um espaço de lazer para toda a família.



A Prefeitura de Mesquita também apresentou o novo espaço na Avenida Dona Flaviana, na Vila Emil, onde foram realizadas manutenções, tornando a cidade cada vez mais organizada e melhor para se viver.