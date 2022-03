Localizado em Santa Terezinha, local também recebe usuários para as demais oficinas oferecidas ali - Leonardsen Abranches

Publicado 21/03/2022 19:11

Localizado em Santa Terezinha, o Espaço Convive, equipamento da Assistência Social de Mesquita, atende mais de 100 alunos matriculados só nas aulas de hidroginástica. O local também recebe usuários para as demais oficinas oferecidas: Cílios, Maquiagem, Barbearia, Artesanato, Jardinagem, Funcional, Dança e Música.



As demais oficinas recebem, em média, 15 alunos. A ideia da pasta é que a população não só aproveite as oficinas disponíveis, mas que esses também sejam momentos de lazer e de interação com outros moradores.



Segundo Mário Dias, professor de Hidroginástica do Espaço Convive, a prática desse exercício possui inúmeros benefícios para o coração e para o controle da diabetes, além de ajudar na autoestima.



“Sabemos que as doenças acabam vindo com a idade e essa é uma das atividades que ajudam no restabelecimento, mas a grande vantagem da Hidroginástica está na diminuição do impacto. A água, quando está no ombro, por exemplo, diminui 90% do impacto”, explica o professor.



Andréa Alves, coordenadora do Espaço Convive, explica que o maior objetivo é acolher e proporcionar momentos de qualidade. “As maiores procuras do Espaço Convive são para Hidroginástica e Natação. Com isso, temos a chance de estarmos mais próximos em seus cotidianos para ouvi-los e, como parte da Assistência Social, acolhermos esses moradores”, destaca.



Participante das aulas de hidroginástica há 7 anos, a moradora Ivonete da Silva conta que a convivência mudou seu dia a dia. “Quando perdi meu marido, entrei em uma depressão muito forte. Então, minha colega me convidou para participar das aulas e, graças a Deus, fiquei bem. Eu adoro esse lugar. No dia em que não venho, sinto falta. Eles são a minha família”, conta, emocionada.



Inscrições



As inscrições para oficinas e aulas no Espaço Convive devem ser feitas no CRAS Santa Terezinha, que fica na Rua Hélio Mendes do Amaral 220. Os documentos necessários são CPF e comprovante de residência. Para aulas de atividades físicas, é necessária a apresentação de atestado médico. Caso as turmas tenham excedido o número de alunos, o interessado ficará em uma lista de espera.