No sábado, 26, uma outra ação também focará no Março Lilás, desta vez envolvendo todas as clínicas da família de MesquitaBea Silva

Publicado 21/03/2022 19:28

Seguindo as celebrações pelo Março Lilás, a Clínica da Família França Leite promoveu no último sábado, 19, uma ação social com diversas atividades disponíveis, entre atendimentos de saúde, aferição de pressão e glicemia, vacinação contra a covid-19 e testes rápidos de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C.



Ação direcionada



Na sexta-feira, 18 de março, a Clínica promoveu uma primeira ação para os residentes de uma moradia comunitária na Chatuba. Alguns dos serviços oferecidos foram: recadastramento da área na clínica, atendimentos médicos e odontológicos e aferição de pressão e glicemia. Além disso, a equipe ofereceu vacinação contra a covid-19 para todos os públicos já convocados, além de testes rápidos da covid-19 e das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).



“Mesmo que a moradia esteja localizada perto da clínica e as pessoas precisem desses atendimentos, elas não costumam ir até lá. Por isso, resolvemos trazer esses serviços ainda para mais perto delas. Mas temos de ter paciência, pois a situação é um pouco delicada”, diz a gestora da Clínica da Família França Leite, Viviane Guedes.



No próximo sábado, dia 26, uma outra ação também focará no Março Lilás, desta vez envolvendo todas as clínicas da família de Mesquita. De 8h ao meio-dia, as unidades promoverão mutirões de exame preventivo e encaminhamento para mamografia e ultrassonografia transvaginal e mamária.