125 tabletes de maconha, 122 pinos de cocaína, 175 pedras de crack e um rádio transmissor foram apreendidos - Reprodução/ 20º BPM

125 tabletes de maconha, 122 pinos de cocaína, 175 pedras de crack e um rádio transmissor foram apreendidos Reprodução/ 20º BPM

Publicado 23/03/2022 14:29

Policiais militares do 20º BPM apreenderam em flagrante um menor de idade suspeito de integrar o tráfico de drogas na Comunidade da Chatuba, em Mesquita.



Segundo os agentes, a captura aconteceu durante patrulhamento na Rua Magno de Carvalho. A identidade do suspeito não foi divulgada.



O menor foi capturado com uma bolsa com 125 tabletes de maconha, 122 pinos de cocaína e 175 pedras de crack.



Os policiais contaram ainda que no bolso do casaco dele foi encontrado um rádio transmissor na frequência do tráfico de drogas.



Por fim, o suspeito foi encaminhado à delegacia onde permaneceu apreendido.