Publicado 24/03/2022 12:00

O Espaço Convive, em Mesquita, deu os primeiros passos em um projeto de inclusão para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Batizada de “Convive com um Autista”, a ação garante aulas de natação para esse público, que é acompanhado por professores especializados na área.



Incentivando o diálogo, o encorajamento de relações e a inclusão como um todo, o local recebe, atualmente, oito usuários, mas a ideia é que esse número cresça, segundo os organizadores.



Mãe do Davi, de 7 anos, Maria da Conceição, moradora de Santa Terezinha, descobriu o diagnóstico do filho quando ele ainda tinha 3 anos. Desde então, os desafios são diários, mas ela afirma que diálogo, respeito e inclusão fazem a diferença nesse processo.



“Uma amiga me indicou o Espaço Convive e eu trouxe o Davi. Ele já fez a primeira aula de natação e ficou com um pouco de medo, mas os professores são pacientes e conduzem tudo com respeito e conversa. Ele também faz tratamento com fonoaudiólogo e psicólogo na Clínica da Família São José e tem evoluído bastante”, destaca Maria. “É difícil para as mães terem esse apoio hoje em dia. Então, com esse projeto, me sinto valorizada”, conclui.



A ideia do projeto não é abraçar somente as crianças, mas também seus pais, responsáveis ou acompanhantes. A coordenadora do Espaço Convive, Andréa Alves ressalta que é importante que eles vejam esse momento como uma oportunidade para se expressarem.

Na última semana, o local recebeu a primeira reunião de pais e responsáveis Leonardsen Abranches



“Na inclusão de crianças com autismo em nossas atividades, incentivamos a prática física e a interação, respeitando sempre seus limites. Com elas por perto, também acolhemos as famílias delas, de forma que tenham voz e troquem experiências sobre os desafios do cotidiano. Incluir é nosso lema e acolher é a nossa missão”, completa Andréa.



Inscrições



As inscrições para as aulas de Natação no Espaço Convive devem ser feitas no CRAS Santa Terezinha, que fica na Rua Hélio Mendes do Amaral 220, e podem ser inscritas crianças de 7 a 14 anos. Os documentos necessários são laudo médico, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 da criança e, caso o usuário tenha, número do NIS.

