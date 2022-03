20º BPM retira barricadas na Comunidade do Sebinho - Divulgação

20º BPM retira barricadas na Comunidade do SebinhoDivulgação

Publicado 25/03/2022 17:00

Policiais Militares do 20º BPM, em Mesquita, realizaram nesta quinta-feira, 24 de março, uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam no município. Na ocasião, os agentes retiraram barricadas erguidas por criminosos na comunidade do Sebinho.



Segundo os agentes, o intuito da ação é liberar o livre acesso da população de bem.



20º BPM retira barricadas na Comunidade do Sebinho Divulgação

Ainda segundo os dados da ação, não houve ataques ou confrontos.