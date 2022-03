Atendimento oftalmológico fez parte da ação da Assistência Social de Mesquita - Divulgação

Publicado 28/03/2022 22:13

A Assistência Social de Mesquita registrou 1.400 atendimentos em ação social realizada no último sábado, 26 de março, no bairro Santa Terezinha. O local escolhido foi a Avenida Manoel Duarte. O atendimento aconteceu das 9h às 13h.



No espaço, houve acesso gratuito a serviços como, por exemplo, atendimento social, Cadastro Único, Vale Social, barbearia e corte de cabelo, design de sobrancelhas, atendimento oftalmológico, de saúde bucal e várias outras atividades.

Ação da Assistência Social de Mesquita teve corte de cabelo gratuito Divulgação

“É claro que, precisando de algum suporte, a população conta com o CRAS Santa Terezinha. É ele que atende essa região. Mas há pessoas sem tempo disponível. E, assim, não vão a equipamentos públicos importantes. Para sensibilizar esse público, então, o ‘Mesquita em Ação’ é fundamental. Com ele, levamos à rua serviços que muitos desconhecem que existem, de graça, pela prefeitura”, explicou Nara Cristina, subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita.



Nara Cristina, subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, comandou a ação Divulgação

Primeira vez



A diarista Daniele Rosa, 40 anos, moradora de Santa Terezinha, não é usuária do CRAS do bairro. Assim como nunca tinha participado de ações da Assistência Social de Mesquita. Mas isso mudou no último sábado.



“Viemos em seis pessoas. Três crianças, por exemplo, aproveitaram barbearia e brinquedos. As mulheres, no entanto, fizeram sobrancelha. Soube da ação por uma amiga. Ela trabalha na Clínica da Família São José, que fica aqui do lado. É lá que me consulto. Resolvi, então, experimentar. Amei”, conta.