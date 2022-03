Atualização sobre controle de zoonoses para agentes de combate às endemias - Bea Silva

Atualização sobre controle de zoonoses para agentes de combate às endemias Bea Silva

Publicado 30/03/2022 18:23

Profissionais do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mesquita participaram de levantamento atualizado do controle de zoonose no município. A ação foi direcionada aos agentes de combate às endemias, que receberam as principais atualizações sobre arboviroses, leishmaniose, roedores, esporotricose e achatina fulica.



Palestrantes da área trouxeram informações importantes sobre a vigilância de zoonoses e orientações para agir em determinadas situações no dia a dia de visitas às residências.



“Os agentes passam por capacitações com frequência. Hoje, no entanto, nosso propósito é trazer uma atualização de parâmetro geral, para que eles possam direcionar com segurança essas informações aos moradores”, explicou Sérgio Vigas, coordenador do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mesquita.



Ainda segundo a pasta, com essas noções, os agentes também conseguem realizar um trabalho com olhar mais crítico e de identificação mais precisa no momento da supervisão da vigilância às residências.



“São eles que, no dia a dia, estão em contato com a população, orientando e ajudando. São multiplicadores de informação para quem os moradores abrem suas portas. Assim, pegar a essência e ascender isso no munícipe é fundamental”, enfatiza Célio Brito, gerente de Risco Biológico e Zoonoses de Mesquita.



Palestrantes: Dr. Maycon Faria, médico veterinário contratado pela Prefeitura, além de profissionais do Ministério da Saúde: Maria José, agente de combate às endemias com formação em Enfermagem; Flávio Perrota, assessor técnico; e Luciano Alves e Demerval Bastos, profissionais de Epidemiologia e Entomologia, respectivamente.