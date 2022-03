Prefeito Jorge Miranda com a equipe de Cabo Frio: prefeito José Bonifácio, secretária municipal de Saúde, Erika Borges, secretária adjunta de Atenção à Saúde, Priscila Dantas, superintendente de Atenção Básica, Débora Lima, supervisor de Tecnologia da Informação, Gustavo da Silva - Divulgação

Prefeito Jorge Miranda com a equipe de Cabo Frio: prefeito José Bonifácio, secretária municipal de Saúde, Erika Borges, secretária adjunta de Atenção à Saúde, Priscila Dantas, superintendente de Atenção Básica, Débora Lima, supervisor de Tecnologia da Informação, Gustavo da SilvaDivulgação

Mesquita recebeu a visita do gestor de Cabo Frio e responsáveis pela área da saúde para a apresentação do atual sistema de gestão de saúde vigente no município. O encontro que aconteceu no gabinete do prefeito Jorge Miranda, teve o intuito de compartilhar experiências e compreender o que pode ser replicado na região dos lagos.



Reconhecido pela organização e transparência no município, o prefeito Jorge Miranda apresentou alguns tópicos que se destacam na cidade: vigilância das unidades básicas de saúde, dispensação de exames e disponibilização dos resultados.

"Aqui, em Mesquita, nós fazemos questão de realizar um trabalho bem organizado. Isso auxilia no atendimento feito na ponta, pelos próprios profissionais de saúde, e garante a qualidade do serviço que é oferecido à população", testemunha Jorge.

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, e a secretária municipal de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges, estiveram presentes na visita para entender como Mesquita lida com o assunto. “Estamos atentos às boas práticas em municípios que podem servir de exemplo para nós. Sendo assim, agradeço ao prefeito Jorge Miranda pela recepção. Foi um momento muito produtivo para a nossa equipe”, declarou o prefeito cabo-friense.



Aplicação em Cabo Frio



Durante sua visita a Mesquita, a equipe de Cabo Frio foi integrada ainda pela secretária adjunta de Atenção à Saúde, Priscila Dantas; pela superintendente de Atenção Básica, Débora Lima; e pelo supervisor de Tecnologia da Informação, Gustavo da Silva.



“A ideia é compartilhar a experiência. No caso de Mesquita, buscamos exemplos com as evoluções tecnológicas incluídas dentro dos serviços de saúde. Principalmente, para entender como as equipes vêm se desenvolvendo e como a tecnologia pode aprimorar a execução das ações e o trabalho das Unidades Básicas de Saúde, tanto no que se refere ao planejamento, passando pela implantação das ações, até o monitoramento contínuo”, considerou Erika Borges.