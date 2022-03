Alunos da Educação Especial de Mesquita fazem passeio ao circo - PMM

Publicado 29/03/2022 21:09

Uma equipe da Escola Municipal Professor Marcos Gil, que é especializada em Educação Especial, promoveu um passeio ao Unicirco Marcos Frota, na Quinta da Boa Vista. No total, 16 estudantes embarcaram nos transportes escolares da cidade em direção a São Cristóvão, para assistir ao espetáculo.



Alunos puderam testemunhar apresentações de danças, malabarismo, capoeira, acrobacias aéreas, além das tradicionais palhaçadas. Para acompanhar o show, os estudantes receberam pipocas, refrescos e doces.



Um dos alunos que se divertiu no passeio foi Alan Albuquerque, de 18 anos. Morador da Chatuba, o jovem foi acompanhado da mãe, Lúcia Albuquerque, que também aproveitou para dar algumas risadas. “O Alan estuda na Professor Marcos Gil há mais de 14 anos. Ele tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e retardo mental e gosta muito de lá. Sempre que tem passeios assim, nós vamos. É uma oportunidade de se entreter e se distrair um pouco”, conta Lúcia.



A Escola Municipal Professor Marcos Gil é especializada em Educação Especial

“Nosso trabalho é proporcionar a inclusão social não só dentro das escolas, mas também fora dela. Os passeios permitem a criação de novos espaços de aprendizagem, buscando estratégias pedagógicas que despertem nos alunos a cooperação e o prazer pelo conhecimento”, explica a diretora-geral da unidade, Janaína Fabíola.



A Escola Municipal Professor Marcos Gil



Referência em Educação Especial, a unidade recebe alunos a partir dos 7 anos, em classes que representam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Lá, cerca de 150 alunos são atendidos. Com profissionais capacitados, a instituição conta também com mediadores e intérpretes de Libras.



Para realizar a matrícula na escola, é preciso passar, primeiro, pela avaliação da Secretaria Municipal de Educação, que verifica as necessidades de cada aluno e o direciona à unidade mais apropriada. A escola funciona em três turnos, sendo eles manhã, tarde e noite. O endereço é Estrada Feliciano Sodré 2315, no Centro.