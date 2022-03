Vila Olímpica de mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 29/03/2022 23:59 | Atualizado 30/03/2022 00:00

No dia 6 de abril, a Vila Olímpica de Mesquita abrirá as inscrições para o Circuito Funcional Noturno. Segundo a pasta, a novidade é voltada para munícipes que chegam muito tarde do trabalho e não encontram um local disponível para você se exercitar.



As atividades vão rolar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, em dois horários. Um das 21h30 às 22h30 e outro de 22h30 às 23h30. O Circuito Funcional Noturno será comandado pelo Prof. Gilson Lyra.



Para se inscrever, basta comparecer ao local e levar identidade, CPF e comprovante de residência. O endereço é Av. Baronesa de Mesquita, s/n - Cosmorama.