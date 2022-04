Encaminhamentos para exames de mamografia às mulheres entre 50 e 69 anos de idade também foram realizados - Divulgação/ PMM

Encaminhamentos para exames de mamografia às mulheres entre 50 e 69 anos de idade também foram realizadosDivulgação/ PMM

Publicado 31/03/2022 20:25 | Atualizado 31/03/2022 22:39

Em alusão ao Mês da Mulher, a atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde promoveu um mutirão de preventivos, nas clínicas da família: UBS Vila Norma, UBS Banco de Areia e a ESF Maria Cristina. Encaminhamentos para exames de mamografia às mulheres entre 50 e 69 anos de idade também foram realizados. No total, foram registrados 271 exames de preventivo coletados.



Atividades ligadas à educação em saúde fizeram parte da agenda, que durou das 8h ao meio-dia.



“Não existe demanda reprimida de preventivos em Mesquita. Ou seja, basta a paciente procurar a unidade que atende a região em que ela mora. Mas, no último sábado, fizemos esse mutirão de preventivos para reforçar a importância desse exame. Muitas mulheres, principalmente as que trabalham fora e têm menos tempo, deixam para depois e acabam demorando a se cuidar. No entanto, para muitas doenças, o diagnóstico precoce é fundamental”, alertou a coordenadora de Atenção Básica em Saúde de Mesquita, Tayllany Zimmerer.



Mutirão de preventivos beneficiou 271 mulheres de Mesquita Divulgação/ PMM

Cuidado familiar



A cabeleireira Carolina Bastos, de 32 anos, foi uma das pessoas que aproveitou para ir à Clínica da Família Jacutinga. Mas não para fazer o exame no mutirão de preventivos. Afinal, o dela estava em dia. Já o da madrinha, que tem 57 anos, não era feito há quase três anos. “Às vezes, a rotina já faz algumas pessoas deixarem certos cuidados de lado. Com a pandemia, então, isso aconteceu ainda mais. Eu sabia que ela andava desleixada com a própria saúde e, por isso, decidi buscá-la. Assim, não tinha como ela dizer não”, conta.



Para receber o encaminhamento do exame de mamografia ou coletar exame preventivo, as mulheres mesquitenses podem levar documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência na unidade de atendimento da região em que mora.



Unidades



•Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Av. Brasil, s/nº – Coreia;

•UBS Vila Norma – Rua Célio Azevedo, 219 – Vila Norma;

•Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra, s/nº – Chatuba;

•UBS Banco de Areia – Rua Bicuiba, 418 – Banco de Areia;

•Clínica da Família São José – Av. União, 673 – Santa Terezinha;

•Clínica da Família Edson Passos – Av. Castelo Branco, s/nº – Edson Passos;

•ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda, 170 – Rocha Sobrinho.

•Clínica da Família França Leite – Av. Coronel França Leite, 732 – Chatuba;

•Clínica da Família Juscelino – Av. Getúlio de Moura, s/nº – Juscelino;

•Clínica da Família Cosmorama – Av. Baronesa de Mesquita, s/nº – Cosmorama;

•Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco, s/nº – Jacutinga.