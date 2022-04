Aluno do curso de Pintura em Tela, oferecido gratuitamente em Mesquita, foi premiado em um concurso de arte - Divulgação

Publicado 01/04/2022 13:50

Cultura abre portas para aluno do curso de Pintura em Tela em Mesquita. Julio Maranhão, de 28 anos, conquistou a medalha de bronze no 1º Salão de Artes de Olinda, realizado na Igreja de São Sebastião, em Nilópolis.



Apaixonado pela atividade, Júlio conta que se envolve nas artes desde os 15 anos. “A pintura me trouxe oportunidades e um reconhecimento profissional que outros tipos de expressões artísticas não trouxeram. Com as aulas na cidade, posso aprimorar, ainda mais, esse meu talento. Aliás, foi o Edi, professor do curso, que me incentivou e me fez o convite para participar do concurso”.



O jovem faz aulas na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no Centro.



O professor do curso, Edi Falcão, acredita que a arte contribui para o fortalecimento de questões como o desenvolvimento da mente e da sociedade: “É difícil definir o que eu penso sobre a arte. Mas vejo como um estado de espírito, que cada um sente de forma diferente. Ela liberta, ajuda na socialização, cura os males da alma, além de auxiliar no resgate e na preservação da história”.



Como participar?

O curso de Pintura em Tela, assim como diversos outros, é oferecido na Subsecretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 12h30. Exclusivamente para o curso em questão, há vagas disponíveis.



Para se inscrever, basta comparecer no local e levar a cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Mesquita. O número de vagas é limitado. A sede fica na Estrada Feliciano Sodré 2931, no Centro.