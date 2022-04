Escola Municipal de Artes da Chatuba abre as portas e recebe alunos do município | Mesquita | O Dia

Alunos de Mesquita visitam Escola Municipal de Artes da Chatuba - Bea Silva

Publicado 04/04/2022 23:15

As cortinas da Escola Municipal de Artes da Chatuba, em Mesquita, foram abertas para receber a visita dos alunos da Escola Municipal Genair Ramos Gabriel, localizada na Chatuba.



Ao todo, 77 crianças do turno da manhã e tarde partiram de transporte escolar e foram recepcionadas para uma imersão em diversas atividades da arte circense, na busca de integrar educação e arte e ampliar a experiência dos estudantes.



“A partir do circo, que também tem um teor educacional, nossa intenção é justamente mudar a relação que essas crianças têm com a escola”, explica Vania Abreu, diretora da unidade. “A escola avalia o cognitivo, a formação acadêmica. Com essa parceria, vamos avançar na avaliação e enxergar particularidades extracurriculares em cada uma”, complementa a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



Ao longo do dia, os alunos puderam conhecer, de perto, as principais atividades realizadas em um picadeiro circense. Como, por exemplo, trapézio, acrobacias, monociclo e perna-de-pau. Acompanhadas de profissionais, elas também experimentaram cada atividade, na prática, e aprenderam sobre as suas técnicas.



Para Vinicius Daumas, coordenador artístico e pedagógico da Escola Municipal de Artes da Chatuba, o circo e a escola, juntos, são aliados na educação. A relação de confiança e a criação de vínculos são intrínsecas no dia a dia nas atividades escolares, assim como na prática da arte circense.



“Aqui, temos crianças que são alunas da rede pública municipal. Então, essas relações não se limitam ao espaço. Elas vão além, como para dentro de suas residências, para seus colegas de turma e demais vínculos sociais”, destacou Vinicius.