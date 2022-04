Equipes de todas as áreas da prefeitura se juntaram no fim de semana para atuar na limpeza e na retirada de entulho das vias públicas - Divulgação/ PMM

Publicado 05/04/2022 20:53

A Assistência Social de Mesquita deu suporte às famílias afetadas pelo temporal que atingiu o município. No total, mais de 350 famílias recorreram a um dos seis CRAS da cidade. Além disso, a equipe também percorreu algumas regiões que sofreram mais impactos.



“Só no CRAS Santo Elias, recebemos mais de 220 famílias. A maior parte delas é da Jacutinga, bairro que teve consequências com o transbordamento do Rio da Prata. Esse atendimento de plantão já aconteceu ontem, até 17h, e estaremos ao longo da semana funcionando normalmente, para dar suporte a quem precisa”, conta Nara Cristina, subsecretária municipal de Assistência Social.



Na cidade, no entanto, apenas duas famílias ficaram desalojadas e uma, desabrigada, segundo informações da pasta.



Força-tarefa nas ruas

Equipes de todas as áreas da prefeitura se juntaram no fim de semana para atuar na limpeza e na retirada de entulho das vias públicas. Só da parte de obras, limpeza urbana e serviços públicos, por exemplo, mais de 180 pessoas estiveram envolvidas, espalhadas por diferentes pontos de Mesquita. Dez caminhões e quatro retroescavadeiras foram utilizados na ação, após o maior temporal da história da cidade.



Dez caminhões e quatro retroescavadeiras foram utilizados na ação Divulgação/ PMM

“Nosso objetivo foi deixar as vias liberadas, para que a cidade pudesse fluir e os mesquitenses pudessem se locomover para retomarem suas vidas normais. É preciso garantir que as pessoas consigam ir para seus trabalhos, que os transportes públicos consigam circular”, explicou Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos de Mesquita.



Ao todo, foram registrados 266 mm de chuva na cidade. A quantidade é o equivalente ao que costuma chover em um período de três meses.



Endereços dos CRAS de Mesquita:



Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398.

Banco de Areia – Rua Bicuíba, 48.

Juscelino – Av. São Paulo, 465.

Rocha Sobrinho – Av. Coelho da Rocha, 1426.

Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral, 220.

Santo Elias – Rua Cesário, 659.