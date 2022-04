A Praça PEC fica na Rua Cesário 659, em Santo Elias, no mesmo lugar onde funciona o CRAS do bairro - Divulgação

A Praça PEC fica na Rua Cesário 659, em Santo Elias, no mesmo lugar onde funciona o CRAS do bairroDivulgação

Publicado 07/04/2022 14:45

O Programa RJ para Todos + Serviços aterrissou em Mesquita, nesta quinta-feira (7), para auxiliar as vítimas das chuvas do último fim de semana. O município registrou 266 mm de chuva, índice recorde e quantidade equivalente a cerca de três meses de chuva.



O evento realizado na Praça PEC garantiu o acesso gratuito a serviços como emissão de primeira e segunda via de RG, segunda via de certidões de nascimento e óbito, habilitação para casamento, expedição de carteira de trabalho digital e banco de empregos do SINE, o Sistema Nacional de Emprego.



“Muita gente perdeu toda a documentação com a chuva e essa foi uma oportunidade de agilizar esse processo de emissão de segunda via. Além disso, disponibilizamos informações sobre o Cartão Recomeçar, do governo estadual, e serviços de saúde, beleza e recreação”, comentou a subsecretaria municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina.



A Praça PEC fica na Rua Cesário 659, em Santo Elias, no mesmo lugar onde funciona o CRAS do bairro. Lá, Mesquita terá ainda um polo de atendimento para inscrição ou atualização no Cadastro Único.



“Essa é uma edição especial do Programa RJ para Todos + Serviços, na qual focamos nosso atendimento para dar suporte principalmente às famílias que foram afetadas pelo forte temporal que atingiu a cidade de Mesquita”, reforçou a subsecretária estadual de Gestão do SUAS, Érika Rangel.