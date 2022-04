Jorge Miranda recebeu troféu na categoria de Políticas Públicas, pela criação da Escola Municipal de Artes da Chatuba - Divulgação

Publicado 08/04/2022 21:14

A primeira edição do Prêmio Crescer e Viver de Circo homenageou oito personalidades e instituições que se destacaram no desenvolvimento da cultura circense no país. Um dos escolhidos foi o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.



Jorge recebeu troféu na categoria de Políticas Públicas, pela criação da Escola Municipal de Artes da Chatuba, conhecida como o Circo da Chatuba.



“É um misto de emoções receber esse Prêmio Crescer e Viver de Circo. Quando venci a minha primeira eleição, quis mudar a realidade da Chatuba. Afinal, é o lugar onde eu cresci e vivi os meus melhores momentos. Eu sabia das necessidades do local. Hoje, nós temos equipamentos de saúde e educação que funcionam lá, mas o meu grande orgulho é a Escola Municipal de Artes da Chatuba. O espaço tem sido um forte instrumento de transformação social, não só para mesquitenses, como também para pessoas de outras cidades e até outros países”, valoriza Jorge.



Foram premiadas também a coreógrafa Deborah Colker, considerando Criação e Inovação Circense, e a Coordenadora do Serviço de Análise e Assessoria a Projetos da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), Cleia Silveira, pelo desenvolvimento do conceito do Circo Social no Brasil e na América Latina.



A coreógrafa Deborah Colker e o Prefeito de Mesquita, Jorge Miranda Divulgação

O diretor-presidente do Circo Crescer e Viver, Junior Perim, fez questão de frisar a importância do poder público investir em ações que fortaleçam o desenvolvimento da linguagem circense no país. “Foi exatamente por isso que Jorge Miranda recebeu o Prêmio Crescer e Viver de Circo. Não só pela criação da Escola Municipal de Artes da Chatuba, construída em um modelo que lembra demais o próprio Circo Crescer e Viver, na Cidade Nova. Mas também pelo projeto de criação de um novo equipamento público, com a mesma proposta, mas em outro bairro de Mesquita: Rocha Sobrinho", enaltece Perim.