Programa RJ para Todos + Serviços atende mais de 1.400 pessoas em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 09/04/2022 15:54

Com o intuito de auxiliar as vítimas das chuvas, o programa RJ para Todos + Serviços atendeu, aproximadamente, 1.400 pessoas, com serviços do DETRAN, Fundação Leão XIII e mais. A ação foi realizada na Praça PEC, em Santo Elias.



Foram disponibilizados durante o programa RJ para Todos + Serviços, ainda, serviços para a segunda via de certidões de nascimento e óbito, habilitação para casamento, expedição de carteira de trabalho digital e banco de empregos do SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Além de atendimento social e serviços de beleza.



“Nossa cidade passou por um momento muito complicado durante a noite de sexta-feira, 1º de abril, e a madrugada de sábado. E, por isso, estamos trabalhando em uma força-tarefa, desde então, para auxiliar nossos munícipes com o que for possível. Essa parceria com o Estado amplia mais ainda isso”, explicou a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina.



Thaile Mascarenhas, 27 anos, é moradora de Jacutinga, e esteve presente para a retirada da segunda via do RG. “Eu perdi minha identidade, minha certidão de casamento, todos os documentos que são importantes. Então, foi muito bom ter essa ação em conjunto, porque ninguém esperava uma chuva dessas”, relatou.



Inscrição e atualização do Cadastro Único



A Assistência Social também separou uma área específica para o CadÚnico. Cristina Nascimento foi uma das 199 pessoas a comparecer ao local para a atualização do seu cadastro e aproveitou para levar a sua vizinha. “Entrou água na minha casa, em Jacutinga, e acabei perdendo muita coisa. Então, vim aqui para manter minhas informações atualizadas e me informar mais sobre como eu consigo obter os benefícios de tarifa social, por exemplo”, explicou a moradora.