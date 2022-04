Transformação completa na entrada de Juscelino, na Via Light - Divulgação/ PMM

Publicado 18/04/2022 23:39

A Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, apresentou em suas redes sociais as novidades realizadas na entrada do bairro Juscelino, próximo à Via Light. A mudança foi noticiada nesta segunda-feira (18).



A transformação completa contou também com a retirada de entulhos e o recapeamento na Rua Virgílio.



Segundo a pasta, as equipes estão sempre prontas para servir a cidade e deixá-la, cada vez mais, agradável a todos.



Veja como era o local antes de receber os serviços da pasta:



A pasta retirou entulhos e realizou o recapeamento na Rua Virgílio Divulgação/ PMM