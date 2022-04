Vacinação contra a covid-19 em Mesquita - Divulgação

Vacinação contra a covid-19 em Mesquita Divulgação

Publicado 18/04/2022 19:16

Mesquita retoma a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (18). Todos os mesquitenses a partir de 12 anos de idade, além de crianças de 5 a 11 anos de idade, com ou sem comorbidade ou deficiência permanente, podem receber algum dos imunizantes disponíveis. Os postos funcionam das 8h às 17h, mas as senhas são distribuídas até 16h.



Em Mesquita, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS. Os responsáveis pelas crianças com comorbidade devem apresentar, também, o original e a cópia do documento que comprove a comorbidade, para que seja definido qual imunizante será utilizado.



A pasta reforça que menores de 18 anos precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais para serem atendidos.



Confira os postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



Geral: Clínicas da família São José, Jacutinga e Cosmorama e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná aplicam as vacinas das 8h às 17h; senhas são distribuídas até 16h.



Infantil: Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, que fica na Rua Paraná 557. Ambos os locais funcionam de segunda a sexta-feira, com distribuição de senhas das 8h às 16h.