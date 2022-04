O equipamento fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida União 673, em Santa Terezinha - Divulgação

Publicado 19/04/2022 19:21

Em meio ao Abril Azul, mês voltado para a Conscientização sobre o Autismo, o município de Mesquita celebra números importantes. O Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança, em Santa Terezinha, realiza uma média de 800 atendimentos mensais para crianças com Transtorno do Espectro Autista, assim como pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, Síndrome de Down e Microcefalia.



No local, cerca de 200 crianças são acompanhadas por psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.



De acordo com João Carlos, terapeuta ocupacional e coordenador do espaço, o paciente precisa, primeiramente, passar por uma unidade de Atenção Básica de Saúde. “Esse primeiro diagnóstico é fundamental para o acompanhamento da criança. Diante da necessidade do encaminhamento, a equipe do espaço recebe o prontuário completo da criança e, assim, pode fazer um levantamento de possibilidades, visualizando de forma ampla sua condição”.



A avaliação feita no espaço vai além da especialidade. Antes de realizar as intervenções, é primeiro investigado se o diagnóstico é único. Dessa forma, o profissional consegue avaliar o paciente como um todo e pode, por exemplo, direcionar um atendimento personalizado.

Evolução



Evolução



Theo Ferreira é uma das crianças atendidas no equipamento. Sua mãe, Denise Ferreira, 29 anos, conta que recebeu o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista quando ele tinha 1 ano e 9 meses. A moradora da Jacutinga ainda relata que, antes, Theo tinha um comportamento agressivo.



“O acompanhamento só tem dado bons resultados. Theo já fala palavras, tem mais coordenação motora e está mais paciente, sem contar que ele ama estar lá. Na escola, ele faz até atividades em grupo”, conta Denise. “O espaço foi a melhor coisa tanto para o Theo quanto para mim, que pude aprender mais sobre o autismo e como cuidar melhor do meu filho”, completa.



O Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida União 673, Santa Terezinha, Mesquita.



