Imagem ilustrativa de uma pessoa liberando o coronavírus enquanto fala - Mohamed Hassan - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/04/2022 16:15

No boletim semanal da covid-19, o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, registrou mais oito casos da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo, 5.768 casos positivos. O número de óbitos, 548, apresentou dois novos registros desde a última atualização.



Em contrapartida, 5.216 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 2 e podem ser descartados 3.275 casos.

Em Mesquita, o número de pessoas com covid-19 internadas teve leve aumento. Um total de 1.325 pacientes.

Campanha gripe

A campanha de vacinação contra a gripe avança na próxima semana, a partir de 25 de abril, e as doses serão aplicadas em todas as unidades municipais de saúde de Mesquita. A próxima fase é destinada a idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 40 anos ou mais.