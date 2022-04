Uma pistola, munição, drogas e rádios transmissores foram apreendidos - 20º BPM

Publicado 25/04/2022 22:48

Policiais Militares do 20º BPM (Mesquita) entraram em confronto com criminosos na comunidade da Coreia, após serem atacados a tiros durante operação na região. Um suspeito foi morto e dois presos. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



Segundo o grupamento, agentes do 20º BPM patrulhavam a região quando foram atacados a tiros e revidaram.



Com o trio foram apreendidas drogas, uma pistola, munição e três rádios transmissores.