Projeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes", na Escola Municipal Caulino, na CoreiaDivulgação/ PMM

Publicado 27/04/2022 20:53

A Defesa Civil de Mesquita, na Baixada Fluminense, está realizando a segunda edição do projeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes". As palestras e atividades para as crianças começaram nesta segunda (25) e irão até sexta-feira (29), na Escola Municipal Caulino, na Coreia.

Segundo a pasta, cada dia a equipe irá trabalhar um tema diferente, visando a educação ambiental, a prevenção e a segurança em situações de emergência.

O objetivo é incentivar a criação de novas ideias e o crescimento pessoal de cada criança.