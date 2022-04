Mesquita recebe novas interligações de rede de água - Divulgação

Publicado 28/04/2022 20:31

Cerca de 50 funcionários da Águas do Rio, companhia de água e esgoto de Mesquita, estão realizando a implantação da nova rede de distribuição de água na Avenida Brasil, bairro Coreia, em Mesquita. São mais de 350 metros de extensão, que irão possibilitar 100 novas ligações, beneficiando aproximadamente 320 moradores.



“A partir de estudos e sondagens, identificamos que as residências do bairro não eram contempladas com rede de água. Elaboramos o projeto e hoje estamos assentando a tubulação. Em poucos dias, os imóveis da região passarão a ter água tratada nas torneiras e mais qualidade de vida”, comentou Aislan Miossi, coordenador de Serviços Mesquita.



Segundo a companhia, a previsão é que a obra seja concluída em até cinco dias.



“Eu só tenho que agradecer, porque pela primeira vez nós fomos ouvidos. Eu já vejo a mudança em pouco tempo de trabalho da Águas do Rio e comemoro os avanços que estão trazendo”, comenta Josias de Oliveira, de 47 anos.



A implantação da rede conta com o apoio dos agentes do VCG, um programa da concessionária que promove o atendimento itinerante e melhorias nos sistemas de água. “Estamos atuando junto com o Operacional para agilizar a entrega dessa obra tão importante para os moradores da Coreia. Um local que sofreu recentemente com as fortes chuvas e que agora terá um abastecimento melhor” explica o coordenador Comercial do Programa Vem Com a Gente, Wallas Rangel.