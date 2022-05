Águas do Rio inaugura nova loja comercial em Mesquita - Divulgação

Águas do Rio inaugura nova loja comercial em Mesquita Divulgação

Publicado 30/04/2022 21:52

A Águas do Rio, companhia de água e esgoto de Mesquita, inaugurou nova loja comercial no município. A nova unidade localizada na Rua Arthur de Oliveira Vecchi, nº 23, Centro, funcionará de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Mesmo com a inauguração do espaço presencial, a concessionária disponibiliza os canais virtuais de atendimento para os clientes. Através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações ou mensagens via WhatsApp, é possível solicitar serviços como segunda via da conta de água, mudança de titularidade, histórico de consumo, mudança do local de ligação de água ou titularidade, entre outros.



Os clientes ainda podem denunciar vazamentos ou ligações irregulares de água. E por meio das redes sociais, é possível acesso às informações atualizadas sobre a atuação da concessionária.