A reunião foi conduzida pelo coordenador de Infraestrutura da cidade, Leandro Belizário, e contou com a presença das subsecretárias de Educação, Mariana Faria, Monique Rosa e Isabele Cruz - Divulgação

A reunião foi conduzida pelo coordenador de Infraestrutura da cidade, Leandro Belizário, e contou com a presença das subsecretárias de Educação, Mariana Faria, Monique Rosa e Isabele CruzDivulgação

Publicado 03/05/2022 22:50

Representantes da Águas do Rio e da Prefeitura de Mesquita se reuniram para discutir ações de melhorias no abastecimento das escolas do município.



Durante a reunião, a equipe do executivo pontuou que das 41 unidades de ensino da prefeitura 15 precisam de melhorias no abastecimento água, sendo seis localizadas no bairro Chatuba, três em Santa Teresinha, e em Edson Passos, Cruzeiro do Sul, Cosmorama, Coreia, Centro e Santo Elias.



De acordo com o coordenador responsável pela operação em Mesquita, Aislan Miossi, escolas e as Clínicas da Família sempre terão atendimento prioritário.



“Estamos trabalhando para erradicar os problemas de falta d’água na cidade como um todo. Realizamos intervenções importantes em Mesquita, como a manutenção da bomba no booster JK 1, em Juscelino, a troca da bomba no bairro Alto Uruguai, e em Cosmorama, que também trocamos a bomba e o painel, deixando o sistema automatizado”.



O responsável pela pasta de Infraestrutura, Leandro Belizário, avaliou o resultado do encontro. “A Águas do Rio considerou nosso pedido e se prontificou em solucionar nossas questões de imediato. É muito importante para o funcionamento da cidade que os serviços básicos sejam oferecidos com qualidade. Agradeço o apoio e parceria, que resulta em benefícios para a nossa população”, destacou.



Após apresentação da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita (SEMED), a equipe operacional da Águas do Rio confirmou a realização de vistorias nas 15 escolas indicadas pela prefeitura.