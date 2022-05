Mesquita tem 42% a menos de veículos roubados em 2022 - Yago Pasquini

Publicado 04/05/2022 20:03

Dados do sistema de georreferenciamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISPGEO) apontam redução significativa no número de veículos roubados em Mesquita, entre os primeiros meses de 2022. No comparativo de 2021 e 2022, os registros sofreram queda de mais 42%.



Os resultados também são positivos em relação aos roubos a transeuntes. A porcentagem na comparação é de 42,1%. Nesse mesmo sentido, menos celulares foram roubados em Mesquita. Na primeira observação, a diminuição foi em 44,2%, enquanto na segunda, os números demonstrados despencaram ainda em 31,7%.



“Buscamos proporcionar à população mesquitense a maior percepção de segurança possível. Para isso, elaboramos, constantemente, planejamentos estratégicos de ações preventivas da Guarda Civil municipal e do PROEIS para que, quando colocados em prática, os resultados sejam os melhores”, conta Kleildo Nascimento, diretor de Inteligência da Guarda Civil Municipal do município.



Segurança na cidade



Equipes da Guarda Civil e do Programa Estadual de Integração na Segurança colaboram no patrulhamento em Mesquita. O PROEIS promove a segurança com o trabalho de policiais militares em dois turnos, durante seus horários de folga na PM.



Para solicitar os serviços da Guarda em casos de ocorrência, os mesquitenses podem utilizar o telefone (21) 3589-8174, que funciona 24h no município. Quem preferir, pode solicitar o serviço pelo aplicativo do Colab.