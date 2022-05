Município terá primeiro Festival Mesquita Raiz - Divulgação

Publicado 05/05/2022 20:05 | Atualizado 05/05/2022 20:14

O município de Mesquita terá sua primeira edição do Festival Mesquita Raiz. O evento, idealizado pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, acontece neste sábado (7) na Vila Olímpica Municipal, de 8h às 16h, e englobará atividades diversas para o lazer. Entre elas, estão aulas de fit dance, música ao vivo e torneios esportivos.



Cada área possuirá um cronograma. A piscina, por exemplo, terá aulão de hidroginástica às 8h, desafio de nado peito e borboleta às 9h, polo aquático às 11h e gincana aquática às 14h. Já o dojo concentrará as aulas de defesa pessoal, workshops de empreendedorismo e turma baby.



“Queremos que os moradores saibam que podem encontrar lazer no próprio município. Por isso, entramos nos espaços públicos para oferecer aquilo que a nossa cidade tem de melhor”, comentou o subsecretário da pasta, Kleber Rodrigues.



Os visitantes ainda poderão desfrutar da feira de artesanato e da troca de livros.



Decacampeã mundial de Jiu-Jítsu

Uma das atrações mais esperadas será a apresentação da decacampeã mundial de Jiu-Jítsu, Beatriz Mesquita, antiga moradora do município. “Ela é, atualmente, um dos maiores nomes na categoria feminina do esporte. Já ganhou dez títulos pelo nosso país e tenho certeza que será uma inspiração para as meninas da nossa cidade”, explica Kleber.



Nos últimos anos, Mesquita vem investindo no esporte de alto rendimento, com pontos de treinamento na própria Vila Olímpica, na Praça PEC e na Escola Municipal de Artes da Chatuba.



O endereço da Vila Olímpica de Mesquita é Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama.