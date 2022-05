Gestantes e puérperas já recebem vacina contra gripe em Mesquita - CÉSAR OLIVEIRA

Publicado 05/05/2022 14:14

As gestantes e puérperas começaram a receber vacina contra gripe em Mesquita, na Baixada Fluminense. Além delas, está inclusa no público-alvo a imunização de crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias nesta semana.



No caso das crianças, entretanto, um esquema diferente da dose única está sendo seguido. Segundo a pasta, aquelas que estiverem tomando a vacina pela primeira vez seguirão um esquema vacinal de duas doses, com intervalos de 30 dias entre elas.



Em maio, também serão imunizadas contra a gripe pessoas com comorbidade ou deficiência permanente. E, até o dia 3 de junho, dia em que a campanha será finalizada no município, serão vacinados ainda os povos indígenas, os caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. Sendo incluídos, também, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, professores do ensino básico e superior, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.



“Além do dia a dia da vacinação, nós já realizamos ações de Dia D na cidade. Tudo para que os nossos munícipes tenham acesso ao serviço e se protejam contra essa doença, que pode parecer tão básica, mas ainda é um grande problema para a saúde”, explica a coordenadora da Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Confira a lista das unidades onde há vacinação contra a gripe em Mesquita:



•Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.

•Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia.

•Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga.

•Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos.

•Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

•Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba.

•Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino.

•Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama.

•Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro

•UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

•UBS Banco de Areia – Rua Bicuíba 418, Banco de Areia.

•ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho.