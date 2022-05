Serviço de desassoreamento do Rio Dona Eugênia, em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 05/05/2022 20:45

As equipes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) seguem avançando no desassoreamento do Rio Dona Eugênia, na região central de Mesquita, na Baixada Fluminense.



De acordo com a pasta, além da melhoria do curso do rio, o trabalho é fundamental para as comunidades ao redor do córrego, melhorando odores e a proliferação de animais.

"Agradecemos ao Governo Estadual por atender nossas solicitações e continuamos na busca pela parceria que engrandece o nosso município", comentou a Prefeitura de Mesquita em post.