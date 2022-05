Profissionais das clínicas da família Cosmorama, Juscelino e Banco de Areia já realizaram o treinamento do e-SUS - Divulgação/ PMM

Profissionais das clínicas da família Cosmorama, Juscelino e Banco de Areia já realizaram o treinamento do e-SUSDivulgação/ PMM

Publicado 08/05/2022 08:00

As unidades da Saúde de Mesquita estão passando por uma transição no sistema de informação. Para isso, os profissionais das clínicas da família Cosmorama, Juscelino e Banco de Areia já realizaram um treinamento do e-SUS.

De acordo com a pasta, o e-SUS é uma estratégia do Ministério da Saúde, através do Departamento de Atenção Básica (DAB), para reestruturar as informações da Atenção Primária à Saúde (APS) em nível nacional, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população.

Dentre as principais premissas do e-SUS, destacam-se: reduzir o retrabalho de coleta de dados, individualização do registro, produção de informação integrada, cuidado centrado no indivíduo, na família, na comunidade e no território, desenvolvimento orientado pelas demandas do usuário da saúde.