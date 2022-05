Processo de demolição de chaminé no BNH já começou - Divulgação

Publicado 07/05/2022 15:00

O processo de demolição da chaminé no BNH, em Mesquita, já começou. Serviço foi iniciado em abril e a intenção é deixar uma estrutura com apenas três metros de altura, com finalidade simbólica, segundo a pasta.



A mudança foi necessária após um laudo emergencial constatar que o monumento, que é relacionado com questões históricas da cidade, oferece perigo aos moradores dos arredores e, por isso, precisa passar pela ação de desmonte.



“Nossa equipe da Defesa Civil fez vistorias constantes no local. Mas, quando identificamos a situação de emergência, corremos com os processos para que pudéssemos realizar esse serviço. Ele será essencial para a população, sem machucar a história da cidade”, explica o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada.



A área está sendo isolada, reduzindo o risco de acidentes no local Divulgação

Ainda segundo a pasta, a área foi isolada, reduzindo o risco de acidentes no local. Desde então, equipes municipais de Obras e da Defesa Civil acompanham o trabalho de demolição da chaminé.