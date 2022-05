Bia Mesquita, decacampeã mundial de jiu-jítsu e antiga moradora do município - Márcio Maio/PMM

Bia Mesquita, decacampeã mundial de jiu-jítsu e antiga moradora do municípioMárcio Maio/PMM

Publicado 09/05/2022 22:38

No último sábado (7), centenas de jovens que treinam jiu-jítsu nas turmas da Prefeitura de Mesquita estiveram no Festival Mesquita Raiz, realizado na Vila Olímpica Municipal. A decacampeã mundial de jiu-jítsu e antiga moradora do município, Bia Mesquita participou do evento e conversou com os presentes.



Entre escolher fazer o que gosta ou apostar em uma profissão que possa propiciar uma vida financeira mais confortável, a decacampeã relatou que seguir seu coração foi a melhor opção e fez questão de reforçar o quanto o esporte pode ser transformador na vida dos jovens.



“Eu estou lendo um livro que diz que você pode ser uma pessoa incrível ou ser mais uma pessoa qualquer bem remunerada. Eu escolhi ser incrível, quando me dediquei a algo que eu realmente amo, que é o jiu-jítsu. E exatamente porque eu me tornei incrível no que eu amo é que hoje eu também sou uma pessoa bem remunerada”, discursou Bia Mesquita, incentivando os fãs a buscarem também a realização no esporte.

O Festival Mesquita Raiz englobou atividades diversas para o lazer e o esporte Márcio Maio/PMM



Agenda intensa



Idealizado pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, o Festival Mesquita Raiz englobou atividades diversas para o lazer e o esporte. Cada área teve um cronograma próprio.



Na piscina, por exemplo, rolou hidroginástica, desafio de nado peito e borboleta e gincana aquática às 14h. Já o dojo concentrou turmas de defesa pessoal, workshops de empreendedorismo e turma baby. Torneios esportivos também foram realizados, como de xadrez, vôlei e jiu-jítsu.

Idealizado pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, o Festival Mesquita Raiz englobou atividades diversas para o lazer e o esporte. Cada área teve um cronograma próprio.Na piscina, por exemplo, rolou hidroginástica, desafio de nado peito e borboleta e gincana aquática às 14h. Já o dojo concentrou turmas de defesa pessoal, workshops de empreendedorismo e turma baby. Torneios esportivos também foram realizados, como de xadrez, vôlei e jiu-jítsu.