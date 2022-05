Clínica da Família Edson Passos celebra Mês das Mães - LUAN MACIEL

Publicado 09/05/2022 19:36

As pacientes da Clínica da Família Edson Passos, em Mesquita, participaram de uma ação em alusão ao Mês das Mães. A unidade promoveu uma manhã especial às pacientes na sala de espera, com café da manhã, diálogos sobre temas que se relacionam diretamente com a figura da mulher e mãe, além de serviços de saúde e beleza.



Na unidade, profissionais como psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e fonoaudiólogo ficam à disposição e reforçam a importância da paciente buscar a unidade e colocar os cuidados com a saúde como parte da rotina.



“Nossa ideia é aproveitar o Mês das Mães para trazer essas mulheres para a unidade. Estamos sempre fazendo o trabalho de busca ativa do exame de coleta do preventivo, mas muitas não vêm por falta de incentivo, tempo ou até mesmo constrangimento”, explicou Michelle Gonçalves, coordenadora da Clínica da Família Edson Passos.



Ainda segundo Michelle, o exame de coleta do preventivo é feito por livre demanda nas Unidades de Atenção Básica. Ou seja, a mulher pode procurar a clínica a qualquer momento para realizar o exame e ficar em dia com a saúde feminina.



A mesquitense Jane Da Silva, 40 anos, é uma das que estavam presentes. Enquanto aguardava atendimento na sala de espera, a mãe de três filhos conta que é importante receber esse reconhecimento. “Sendo mãe, me sinto muito valorizada. Aqui, na CF Edson Passos, já vim em ações de Dia das Crianças e de Natal também”. Já Márcia Fernandes aproveitou os serviços de estética. Para valorizar a beleza feminina, uma representante de uma empresa ligada a cosméticos marcou presença para promover maquiagem às pacientes.