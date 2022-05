Mesquita é nota A em avaliação do Tesouro Nacional - Divulgação

Mesquita é nota A em avaliação do Tesouro Nacional Divulgação

Publicado 12/05/2022 22:09

O município de Mesquita é nota A em avaliação do Tesouro Nacional. A classificação foi dada pela Capacidade de Pagamento (CAPAG), avaliação sobre a situação fiscal dos órgãos públicos, referente à prestação de contas de 2021.



“Foi necessária uma grande força-tarefa, ao longo dos últimos anos, para ver quais eram as dívidas da prefeitura. Se, hoje, temos a capacidade de pagar funcionários e fornecedores com tranquilidade, é graças às equipes de contabilidade, administração e muitas outras que realizam esse trabalho continuamente conosco”, explica o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.



A metodologia do cálculo, definida pela Portaria MF nº 501/2017, é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do estado ou do município.



O intuito é verificar, de forma simples e transparente e entre municípios e estados, se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.



Classificações anteriores



Nos últimos cinco anos, Mesquita conseguiu evoluir da classificação C para A. O primeiro degrau subido foi na avaliação referente a 2020, quando o município conquistou a posição B no ranking da CAPAG. Agora, em 2022, o município atinge a classificação A, referente às contas de 2021.