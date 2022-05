O Prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e o governador Cláudio Castro - Reprodução

Publicado 14/05/2022 12:00

governo estadual promoverá uma cerimônia de entrega do Cartão Recomeçar para famílias mesquitenses que foram afetadas pela

Neste sábado (14), oestadual promoverá umaparaque foram afetadas pela forte chuva que atingiu a cidade, no início de abril . O evento acontece na Praça PEC, a partir das 14h.

O auxílio é destinado à população de baixa renda atingida por desastres naturais decorrentes de enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios.



De acordo com a organização, famílias que já foram contactadas pela Assistência Social receberão seus cartões do auxílio neste sábado (14). “Outras famílias serão contempladas pelo governo estadual com o cartão. O contato com elas será feito pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) próximos a essas pessoas”, informou a Prefeitura de Mesquita.



O cronograma será divulgado nas redes oficiais da Prefeitura de Mesquita.