Inscrições abertas para turma gratuita de Design de Sobrancelhas - Yago Pasquini/Deborah Elisabeth

Publicado 16/05/2022 16:52

O Espaço da Mulher Mesquitense, em Mesquita, na Baixada Fluminense, está recebendo inscrições para os cursos gratuitos de Design de Sobrancelhas e Depilação. Ao todo, serão 50 vagas, divididas nos turnos da manhã e da tarde, destinadas, exclusivamente, às mulheres que moram no município.



A formação tem carga horária de 30 horas e oferece aulas teóricas e práticas, além de atividades extracurriculares. “No processo de aprendizagem, as alunas conhecem os conceitos, as tipologias das sobrancelhas e, ainda, um pouco da anatomia do rosto. Depois disso, elas também colocam a mão na massa, aplicando as técnicas instruídas pela professora do curso”, explica Silvânia Almeida, a coordenadora municipal de Políticas para as Mulheres de Mesquita.



As interessadas devem comparecer ao local e levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Mesquita. O endereço é Rua Libânia 195, na Vila Emil.



Mulheres formadas



48 alunas do Espaço da Mulher Mesquitense participaram de uma cerimônia de formatura de conclusão do curso de Design de Sobrancelhas. Isso referente apenas ao primeiro trimestre deste ano. O evento aconteceu no cineteatro da Praça PEC, em Santo Elias.

A mesquitense Carla Tereza, de 36 anos, estava entre as formandas. Moradora do Centro de Mesquita e cuidadora de idosos, ela resolveu buscar oportunidades profissionais também na área da estética.



“Estar me formando hoje é uma felicidade imensa, uma etapa concluída. Aprendi muito nas aulas e não vejo a hora de colocar esses conhecimentos em prática. Além disso, a equipe de lá foi bem atenciosa com a gente. Isso também ajudou muito”.

