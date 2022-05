CRAS de Mesquita certificam mais de 200 usuários em oficinas de beleza - Divulgação

CRAS de Mesquita certificam mais de 200 usuários em oficinas de beleza Divulgação

Publicado 17/05/2022 15:29

Após três meses de dedicação e trabalho, os usuários das oficinas de beleza dos CRAS de Mesquita receberam o certificado de participação nas atividades. Mais de 200 inscritos foram certificados em oficinas de Cílios e Sobrancelhas, Arte em Unha, Barbearia e Tranças.



“É com muita satisfação que estamos entregando os certificados de participação nas oficinas de beleza, que são realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social do nosso município. Mas esse também é um momento de prestigiar o esforço e a dedicação dos nossos usuários. Esperamos que eles possam continuar dentro dos equipamentos, participando das oficinas dos grupos do SCFV, explorando inúmeras possibilidades oferecidas e, principalmente, se conscientizando sobre a garantia de direitos”, frisa Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



Para Nara Cristina, subsecretária municipal de Assistência Social, é a partir dessa permanência que o trabalho tem continuidade. “As oficinas são uma ponte para que a população frequente os equipamentos. É através desses usuários que nós conseguimos alcançar a população para dialogar, assistir e também acolher”.



CRAS de Mesquita



Mesquita conta com seis CRAS. Cada um possui sua própria agenda de atividades. Assim, para se inscrever, o morador precisa comparecer ao equipamento mais próximo da residência e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além de oficinas, o morador também pode buscar serviços e atendimentos assistenciais.



CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398.

CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba, 48.

CRAS Juscelino – Av. São Paulo, 465.

CRAS Rocha Sobrinho – Av. Coelho da Rocha, 1426.

CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral, 220.

CRAS Santo Elias – Rua Cesário, 659.