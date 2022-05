Governador Cláudio Castro esteve em Santo Elias nesse sábado (14) - Divulgação

Publicado 16/05/2022 20:50

Os primeiros cartões do Programa Recomeçar, destinado à população de baixa renda atingida por enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios, começaram a ser entregues em Mesquita, na Baixada Fluminense. A cerimônia de distribuição contou com a ilustre presença do Governador Cláudio Castro.



“Não importa o que cada um faz, mas sim o que, juntos, conseguimos entregar pela população. Esse é o verdadeiro papel de quem trabalha com poder público. É deixar de pensar em si, deixar de pensar no que você quer fazer e começar, assim, a pensar em qual é a possibilidade que você tem de entrega”, disse o governador para um público de cerca de 200 pessoas presentes.



Um temporal afetou centenas de famílias mesquitenses de diversos bairros entre a noite do dia 1º e a madrugada do dia 2 de abril. Com o benefício oferecido pelo governo estadual, 622 destas famílias, que ficaram desabrigadas e cumpriram os critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, terão acesso ao valor de R$ 3 mil, pago em parcela única, para cobrir despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção.



“A Defesa Civil interditou a minha casa e eu não posso voltar para ela. Perdi mesmo tudo. Essa vai ser uma ajuda para recomeçar uma nova vida. No momento, ainda estou na casa dos outros. Para quem perdeu tudo, o cartão Recomeçar é um degrau e tanto”, disse Liliane Monteiro da Penha, de 36 anos, que é moradora do Sebinho, na Vila Norma, e foi uma das dez pessoas escolhidas para receberem o cartão Recomeçar das mãos do governador Cláudio Castro.



Segundo a pasta, nos próximos dias, outras 472 famílias vão ser avisadas a respeito do benefício. O contato será feito pela equipe do CRAS que atende a família. A entrega será na própria sede da Assistência Social de Mesquita, em Edson Passos.



Por fim, Cláudio Castro enfatizou o bom relacionamento que tem com o governo municipal de Mesquita. “Por isso, nossa parceria com Mesquita dá certo. É porque nos preocupamos com o que mais importa, que é o verdadeiro motivo de cada um de nós estar aqui, hoje: o nosso povo”, valorizou.