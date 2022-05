Repescagem de vacinação antirrábica imuniza 130 cães e gatos em Mesquita - Divulgação

Publicado 18/05/2022 23:44

Mesquita realizou uma repescagem de vacinação antirrábica para cães e gatos que não foram imunizados na última Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal. A ação aconteceu na Praça João Luís do Nascimento, a Praça da Telemar, que fica no Centro do município, e imunizou 90 cachorros e 40 gatos.



A Médica Veterinária da Prefeitura de Mesquita, Eduarda Falcão, acredita que é essa a melhor forma de garantir a proteção do animal.



“É fundamental que o tutor vacine seu cão ou gato e ajude a prevenir o contágio e a transmissão da doença. A raiva é uma infecção viral aguda e é contraída através da saliva de outros animais infectados. Quando transmitido, o vírus ataca o sistema nervoso central, causando graves problemas de inflamação no cérebro, que pode evoluir de forma bem rápida”, explica a profissional.

A ação aconteceu na Praça João Luís do Nascimento, a Praça da Telemar Divulgação



Periodicamente, a Prefeitura de Mesquita realiza campanhas de vacinação. “Seguimos a recomendação de aplicação de uma dose de vacina a cada 12 meses para cães e gatos domésticos. É uma forma de cuidado e, por isso, estamos sempre conscientizando a população dessa responsabilidade”, explica Célio Brito, gerente de Risco Biológico e Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses.

