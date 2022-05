Mesquita Mais Um: Educação combate evasão escolar na cidade - Giovanna Medeiros

Publicado 18/05/2022 20:46

O projeto Mesquita Mais Um recebeu pais e responsáveis na Escola Municipal Doutor Ely Baiense Vailante. A ação aconteceu como uma comemoração pelos três anos da iniciativa no município. Mais de 20 responsáveis assistiram à palestra e participaram da reunião.



O grupo recebeu orientações sobre a importância das crianças estarem frequentando a escola, sempre com seus direitos garantidos. No total, 329 estudantes da unidade passaram pela avaliação nutricional e bucal. Destas, 98 foram encaminhadas para acompanhamento odontológico e 22 tiveram atendimento com psicólogo, segundo a pasta.



Ao fim da reunião, pais e filhos puderam aproveitar atendimento de CRAS e CREAS, assim como aferição de pressão Giovanna Medeiros

“Muitos são os fatores que podem levar um aluno a faltar, como problemas de saúde e questões de vulnerabilidade social. Mas, para que a unidade possa ajudar, é preciso que ela esteja ciente do que está acontecendo na vida daquele aluno”, explicou a orientadora educacional e representante do Mesquita Mais Um, Cristiane Antunes.



A iniciativa também contou com a colaboração dos setores de Assistência Social, Saúde e Segurança. Enquanto os pais conversavam com a orientação educacional, os alunos passavam por avaliação nutricional, psicológica e odontológica.



Mesquita Mais Um



Criado em 2019, o projeto “Mesquita Mais Um” combate à evasão escolar e, assim, garante a permanência dos alunos na escola. Ele é executado pela Secretaria Municipal de Educação, que identifica crianças, jovens e adolescentes de 4 a 17 anos que, apesar de estarem em idade escolar, se encontram fora das salas de aula.