Mães de Mesquita recebem homenagem no CRAS Santo EliasDivulgação

Publicado 17/05/2022 20:45

Mães de Mesquita receberam uma homenagem no CRAS Santo Elias. No espaço, as mulheres puderam se divertir com brincadeiras e dinâmicas, além de se emocionar com uma apresentação musical coreografada dos filhos.



"Momentos para descontrair são indispensáveis. Mas, além da diversão, pensamos em atividades que estimulem a integração das famílias, visando o fortalecimento dos laços. Nesse caso, em especial, entre as mães e filhos”, qualifica a coordenadora da unidade, Cristina Drummond.



O Centro de Referência em Assistência Social de Santo Elias atua na inclusão social da população. Os munícipes têm acesso a serviços como isenção para emissão de documentos, inscrição no Vale Social e no CadÚnico, além de oficinas de tranças e aulas de arte nas unhas. Isso sem contar com as atividades ofertadas pela própria Praça PEC, que possuem ligação direta com o equipamento.



Para se cadastrar, basta se dirigir ao local levando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Mesquita. O endereço é Rua Cesário 659.