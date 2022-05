Atletas representaram o município na 29° edição da Zonal Sul/Sudeste de Karatê Interestilos, em São Paulo - Divulgação

Dois atletas de Mesquita representaram o município na 29° edição da Zonal Sul/Sudeste de Karatê Interestilos, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI). Pedro Luca, de 18 anos, e Erick Davi, de 12, conquistaram colocações de destaque na competição.



Os jovens aproveitam as oportunidades esportivas dentro do município e, assim, conquistaram colocações de destaque na competição. Erick Davi ficou em 4º lugar na categoria Kata, que é uma sequência de lutas com técnicas de ataque e defesa, e foi campeão na categoria Kumite. Já Pedro Luca ficou em 5º lugar no Kata e em 3º no Kumite.



Quem acompanhou os atletas foi o professor de karatê Dilson Moraes. Ele conta que é motivo de orgulho poder ver seus alunos representando o município e ainda reforça a importância do esporte, mais especificamente do karatê, na vida dos jovens.



“É uma felicidade olhar para esses jovens e ver que estão conquistando, cada vez mais, lugares altos, através do esporte. Além de, é claro, saber que essa prática só traz benefícios para eles. Como, por exemplo, saúde, formação de caráter, respeito e disciplina. Ou seja, união da mente, corpo e espírito”, explica Dilson.



Em Mesquita, as práticas esportivas são incentivadas. Na Praça PEC e na Escola Municipal de Artes da Chatuba, por exemplo, são ministradas aulas de luta livre.