Ação social em Edson Passos neste sábado - Bea Silva

Ação social em Edson Passos neste sábadoBea Silva

Publicado 20/05/2022 19:18

A Assistência Social de Mesquita realizará uma ação social na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos, neste sábado (21). As atividades oferecidas fazem parte do projeto Mesquita em Ação, que busca conectar a prefeitura e a população por meio de serviços sociais oferecidos de forma itinerante.



Inscrição para o Cadúnico, Vale Social, informações sobre o Programa Auxílio Brasil, isenção para emissão de documentos, carteira de trabalho digital e atendimentos de saúde e beleza são alguns dos serviços disponíveis.



“Contaremos ainda com a presença da Saúde e da Defesa Civil de Mesquita. Com isso, teremos atendimentos epidemiológicos, serviços de higiene bucal e aplicação de flúor, enquanto a Defesa Civil atuará com orientações preventivas e solicitação dos serviços realizados pela equipe”, explica a subsecretária de Assistência Social do município, Nara Lucena.



Serviços de higiene bucal e aplicação de flúor serão oferecidos Bea Silva

Quem estiver presente no evento também poderá emitir o Cartão de Estacionamento para Idosos e Pessoas com Deficiência, participar de atividades funcionais e de oficina de sustentabilidade, além de se inscrever para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) e no Mesquita Mais Um.



O Mesquita em Ação acontece das 9h às 13h da tarde.