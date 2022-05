Maio Amarelo: motoristas e pedestres conscientizados em Mesquita - Bea Silva/Deborah Elisabeth

Publicado 24/05/2022 21:37

Em Mesquita, motoristas e pedestres foram conscientizados e receberam informações sobre os riscos no trânsito. A Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito promoveu uma ação na Avenida Presidente Costa e Silva, próximo à subida do Viaduto Cantor e Compositor Dicró, com panfletos e uma faixa. A ação faz parte da campanha do Maio Amarelo.



“Apesar de realizarmos constantemente ações deste tipo, procuramos seguir datas comemorativas para intensificar a mensagem. Nosso objetivo é trabalhar com a prevenção ao invés da punição, para que acidentes sejam evitados”, comentou o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Júnior.

Louzada reforça que prevenir é a melhor solução para evitar grandes problemas nas vias públicas. O grupo também levou um boneco vivo para transmitir a mensagem de forma mais divertida.

O grupo também levou um boneco vivo para transmitir a mensagem de forma mais divertida Bea Silva/Deborah Elisabeth