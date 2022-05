Pedro, Lívia e Ligia Damazio, alunos da turma de Auxiliar Administrativo - Márcio Maio/PMM

Publicado 26/05/2022 18:31

Alunos dos cursos oferecidos na Praça PEC, em Mesquita, ganharam uma noite de formatura. A cerimônia foi direcionada às turmas de Auxiliar Administrativo, Defesa do Consumidor e Inglês Básico. Ao todo, 27 alunos receberam seus certificados.



Os cursos são oferecidos pela Prefeitura de Mesquita na própria Praça PEC, a partir da Subsecretaria Municipal de Cultura Esporte, Lazer e Turismo.



“Tenho 45 anos, sou professora da rede particular de ensino e, com a pandemia, me senti bem insegura em relação ao trabalho. Com isso, decidi apostar em outras formações, para abrir mais portas. E também convenci minha filha, Lívia, e o amigo dela. Eles terminaram o ensino médio recentemente e, assim, eles também se preparam para o mercado de trabalho”, avalia Ligia Damazio, que participou da turma de Auxiliar Administrativo.



Ligia Damazio recebe o certificado das mãos da professora da turma de Auxiliar Administrativo, Michelle Garcia Márcio Maio/PMM

Agora, estão abertas as inscrições para uma nova turma de Auxiliar Administrativo. As inscrições são realizadas na própria Praça PEC, das 9h às 17h. É preciso levar documento original de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Além disso, também é solicitada uma foto 3X4 da pessoa interessada.



“Estamos cadastrando as pessoas interessadas nessas turmas, assim como na de Atendimento ao Público, outro curso oferecido, que está com aulas em andamento atualmente. A partir desse número de interessados, vamos convocando-os e formando as turmas”, explica Michelle Garcia, coordenadora dos cursos oferecidos na Praça PEC.